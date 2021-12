Grande successo per l’Orsa Promosport al Torneo di Natale 2021 Torino F.C. Academy di Casteldaccia

I ragazzi della categoria Esordienti dell’Orsa Promosport Igea 1946 hanno vissuto due giorni di grande divertimento, sport e socializzazione nel corso del torneo Torneo di Natale 2021 Torino F.C. Academy, organizzato a Casteldaccia

La formazione barcellonese, affiliata da luglio all’Academy Torino F.C., si è presentato con due formazioni. La formazione A ha conquistato il primo posto nel suo concentramento, aggiudicandosi la finale contro l’Ampiemar, mentre la formazione B ha conquistato il terzo posto superando il Palm Sport.

I dirigenti vogliono ringraziare in primis per disponibilità e l’organizzazione del Torneo la Società ASD Casteldaccia e naturalmente tutti gli atleti, genitori e tecnici/insegnanti che li hanno seguiti in questa occasione .

Ecco i risultati ottenuti dalle due formazioni che si sono resi protagonisti in questo evento, in cui l’Or.Sa. Promosport “A”, arriva a conquistare e vincere la finale con tutte vittorie e un solo pareggio, mentre l’Or.Sa. Promosport “B” ottiene il quarto posto