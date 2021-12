Barcellona, l’esperienza di studio all’estero per due studentesse dell’IIS Enrico Medi

La testimonianza di due studentesse rientrate da un periodo di studio all’estero, Federica Fazio della 4D del liceo scientifico ministeriale e Alessia Torre della 4B1 del liceo linguistico apre la fase dell’orientamento dell’IIS. Enrico Medi destinato agli studenti dell’ultima classe della scuola secondaria di primo grado. Il loro racconto conferma l’importanza di coniugare la cultura con la dimensione internazionale nella formazione degli studenti, su cui è impegnata da sempre la Dirigente dell’istituto Domenica Pipitò.

“Sono partita per scoprire il mondo – esordisce Alessia Torre – ma alla fine ho scoperto me stessa. Sembrava uno dei tanti slogan di Intercultura eppure questo viaggio in Francia mi ha fatto scoprire una parte di me stessa che non conoscevo. Io, che non avevo mai viaggiato se non con i miei genitori, sono riuscita ad affrontare questa nuova esperienza senza grosse difficoltà. La città che mi ha ospitato è Annecy, “la Venezia della Savoia”. […] Grazie alla mia determinazione ho cercato di adattarmi ad ogni singolo cambiamento, era tutto totalmente diverso: la lingua, il clima, la cultura, la scuola… Spesso la nostalgia e l’insicurezza prendevano il sopravvento, ma adesso sono certa che proprio quelli sono stati i giorni più importanti perché ho avuto la forza e la voglia di farcela, di reagire, di superare da sola ogni singolo problema, e ogni volta che ci riuscivo mi accorgevo di quanto stavo crescendo, di quanto ero in gamba e che tutto sommato potevo farcela. Al mio fianco ho avuto la fortuna di avere una famiglia ospitante diversa dagli stereotipi che si hanno sulle famiglie francesi. Mi hanno fatto sempre sentire a casa e soprattutto parte di loro. Con loro ho trascorso tre mesi intesi tra viaggi, conoscenza di parenti e amici, e tanto divertimento. […] Con i compagni mi sono integrata facilmente, mentre gli insegnanti francesi sono poco empatici rispetto agli insegnanti italiani, si limitano a spiegare senza soffermarsi mai a socializzare con gli alunni. […] Oggi mi vedo diversa, mi vedo capace di prendere il mio futuro in mano e proprio per questo ringrazio la mia scuola, i miei professori e i miei genitori che mi hanno dato la possibilità di scoprirmi”.

E’ stata invece una vita in tre mesi per Federica Fazio, che sceglie di sintetizzare così la sua straordinaria esperienza danese: “Se prima di partire mi avessero mostrato un album contenente i miei ultimi ricordi dalla Danimarca, semplicemente non ci avrei creduto. Non avrei creduto che in soli tre mesi sarebbe stato possibile formare legami così profondi e preziosi da rendere doloroso anche il solo pensiero della separazione. […] Il 3 Settembre dell’anno corrente, con il cuore colmo di emozioni e una grandissima curiosità verso la famiglia e la comunità che mi avrebbe accolta, sono salita su un volo con destinazione Copenaghen. Gli istanti precedenti l’incontro con la mia famiglia ospitante sembravano eterni: sentivo il regolare e pesante battito del cuore rimbombare instancabilmente nelle orecchie mentre un milione di dubbi riguardanti il rapporto che si sarebbe instaurato di lì a poco con la mia nuova famiglia mi affollavano la mente. Per non parlare di tutte le ansie riguardanti la scuola, gli amici, la lingua: Riuscirò ad integrarmi? Avrò degli amici con cui condividere momenti indimenticabili? Saranno davvero i mesi migliori della mia vita? A raccontarlo così deve sembrare un vero e proprio incubo, ma la verità è che non lo è stato affatto! […] Ed è stato proprio così che nel cassetto dei miei sentimenti, lo spazio delle paure, delle insicurezze e delle ansie è stato occupato da un senso di indipendenza, sicurezza, positività, libertà di essere chi voglio essere e forza nell’affrontare, con spirito di adattamento, i problemi che ho trovato lungo il mio percorso. […] Partecipare ad un’esperienza di vita all’estero, diventare parte di una famiglia straniera e di una nuova comunità sociale e scolastica mi ha dato l’opportunità di conoscere ed apprezzare in toto la cultura del mio paese ospitante, le sue tradizioni e le sue dinamiche sociali, oltre a capire le differenze con il proprio paese d’origine ed i motivi di tali differenze. Osservando la società danese, una delle cose che mi ha particolarmente colpito è il livello di indipendenza e responsabilità che i miei coetanei hanno, sia nel mondo scolastico che, più in generale, nella vita di tutti i giorni. […] Un’altra cosa che mi ha davvero sorpreso e che costituisce uno dei punti cardine della cultura danese, è il concetto di HYGGE, una parola che non ha traduzioni dirette nelle altre lingue ma che indica il senso di comfort, piacere e sicurezza che si percepisce, per esempio, nel bere una cremosa tazza di cioccolata calda con delle persone care durante un’uggiosa giornata di pioggia. Vivere con le persone del luogo mi ha fornito un biglietto in prima fila per gli spettacoli naturali più belli e nascosti della Danimarca, mi ha permesso di partecipare alle festività tradizionali, di cucinare tipici piatti scandinavi e di rendere mia una cultura di cui prima conoscevo ben poco. Viverlo è stato inestimabile, ricordarlo e condividerlo ancora di più”.