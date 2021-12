Grande risultato per la raccolta di generi per l’infanzia del Rotary Club Barcellona P.G.

Grande successo per la raccolta di generi per l’infanzia organizzata dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto. Si è conclusa infatti sabato 18 dicembre con la consegna del materiale raccolto l’attività promossa dal club Barcellonese. “Viviamo in un mondo in cui tutto è misurabile – dichiara il Presidente del Club Salvatore Miano – puoi dare un numero alle visualizzazioni dell’attività sui social, puoi contare quanti soci e quante persone di buona volontà hanno partecipato all’iniziativa, puoi anche mettere in fila i contenitori di materiale raccolto e dargli un numero, ma il sorriso di un bambino e della sua famiglia raggiunti da iniziative come questa non sono commensurabili avevamo un partner d’eccezione, la Provvidenza, siamo solo stati strumenti era facile raggiungere un bel risultato”.

I contenitori raccolti sono stati più di centoventi, contenenti abiti e giocattoli nuovi e usati, alimenti per bambini, in particolare omogeneizzati e latte in polvere, oltre che altre derrate alimentari come pasta e latte, anche senza lattosio.

Calorosa l’accoglienza di Antonella Scarpaci, responsabile del centro “la Casa di Francesco”, che si trova nel quartiere di S. Antonino a Barcellona Pozzo di Gotto, del suo gruppo di volontari e di Fra Carmelo, che tra le altre cose, insieme ad altri confratelli francescani, svolge attività di counseling per le famiglie che ne hanno di bisogno.

Sono stati coinvolti soci e non soci e generi sono pervenuti, nei centri di raccolta, provenienti anche da altri comuni della provincia, tra cui una scuola di Spadafora e l’attività ha suscitato l’interesse, che porterà sicuramente altri risultati nel tempo da parte di altri club rotariani della provincia e di Palermo. Un grazie va al personale del Bar DOP che ha collaborato nella gestione e nella custodia del numeroso materiale pervenuto.

Dalla cena per gli Auguri di Natale, organizzata il 17 dicembre, presso il Traminer di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi per la Rotary Foundation. Durante la serata ha eseguito diversi brani per violoncello, anche a carattere natalizio, la giovane violoncellista, socia del Rotaract, Lara Nita Gan.