Calcio Eccellenza, l’Igea 1946 sbatte contro il bunker del Carlentini (1-1)

Un’Igea poco incisiva in attacco non riesce a superare il bunker del Carlentini, che conquista un punto prezioso nella corsa verso i playoff. I giallorossi vanificano in parte gli effetti della vittoria esterna contro la Jonica e chiudono il girone d’andata con tre punti di distacco dalla capolista Ragusa.

L’Igea 1946, guidata in panchina dal vice allenatore Antonino Panerello, schiera dal primo minuto al centro dell’attacco l’ultimo arrivato Giorgio Scassi, affiancato da Giovanni De Marco, con Antonio Isgrò a destra e Roberto Assensio a sinistra.

L’Igea ha subito l’occasione per passare in vantaggio al 1′ con Isgrò che ruba palla sulla trequarti e calcia senza centrare lo specchio della porta. I padroni di casa vanno ancora vicini al vantaggio al 13′ con una conclusione dal limite di Scassi, che finisce fuori di poco alla destra del portiere Sanfilippo. Il Carlentini si fa pericoloso al 32′ con un lungo lancio che raggiunge Fabrizio Scapellato, pronto a calciare a tu per tu con Paterniti, pronto a respingere in angolo. E’ il preludio al gol che arriva al 34′ con un tocco sotto misura di Carbonaro, su assist di Daniele Scapellato.

Sul capovolgimento di fronte, Lucarelli viene atterrato in area da Quaranta e l’arbitro Morello di Tivoli fischia il rigore. Dal dischetto Assensio si fa ipnotizzare da Sanfilippo che para la conclusione alla sua destra.

Al 41′ Isgrò si incunea in area e viene falciato da un difensore. Arriva il secondo penalty per i giallorossi, che al 42′ trasforma con freddezza il capitano Maurizio Dall’Oglio.

L’Igea inizia in attacco il secondo tempo e va vicina la vantaggio al 2′ con un’incursione in area di Isgrò, che al momento di calciare non trova lo specchio della porta di Sanfilippo. Al 13′ De Marco in rovesciata colpisce in pieno la traversa a portiere battuto. Lo stesso De Marco ci riprova al 16′, ma il portiere ospite respinge in due tempi. La formazione di casa continua a tenere in mano il pallino del gioco, senza trovare però la via del gol. Il Carlentini tiene bene in difesa ed è sempre pronto a colpire in contropiede. L’arbitro si rende protagonista della partita al 34′, sventolando il secondo giallo e quindi il rosso ad Antonio Isgrò, dopo un contatto a metà campo con un difensore ospite. L’Igea cerca il forcing nonostante l’uomo in meno, ma il bunker del Carlentini regge bene ed al 48′ rischia di confezionare la beffa con una conclusione di Daniele Scapellato. Due corner nel recupero non consentono ai giallorossi di strappare la vittoria ed il Carlentini può gioire per un punto sul campo della vice capolista.

Risultati dell’ultima giornata del girone d’andata

Atletico Catania Città Di Viagrande 0-2 Città Di Siracusa Jonica F.C. 0-1 Città Di Taormina Real Siracusa Belvedere 0-0 Leonzio 1909 AciCatena Calcio 1973 3-0 Ragusa Calcio Sport Club Palazzolo 4-1 Virtus Ispica 2020 Santa Croce 2-1 Igea 1946 Carlentini Calcio 1-1

Classifica alla fine del girone d’andata