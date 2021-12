Terme Vigliatore, il gruppo Ora chiede l’annullamento degli eventi natalizi

La zona arancione imposta a Terme Vigliatore, con la chiusura della scuole prevista dall’ordinanza del sindaco Bartolo Cipriano, impone una riflessione sull’opportunità di annullare gli eventi natalizi che l’amministrazione comunale aveva programmato per il periodo festivo. Il primo cittadino, in alcune dichiarazioni, ha fatto già ipotizzare questa soluzione, che viene adesso invocata anche dal gruppo di opposizione “Ora x Terme Vigliatore”.

“Come tristemente ormai noto il nostro Comune – scrive il portavoce Nino Chiofalo – è stato dichiarato “zona arancione” a far data dal 18.12.2021 (ordinanza 103 del 16.12.2021 della Presidenza della Regione). Si tratta di una conseguenza obiettivamente inevitabile alla luce dell’aumento incontrollato dei positivi nel nostro territorio, che si prepara quindi a trascorrere le festività natalizie con le restrizioni derivanti dall’essere inserito in tale “colore”. Indubbiamente non è una decisione inattesa. Il moltiplicarsi dei contagi a Terme Vigliatore è una situazione ormai nota da diverse settimane, e non a caso il Sindaco è stato il primo, con ordinanza sindacale n. 37 del 01.12.2021, ad imporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto nel nostro Comune, oltre al divieto di assembramento. E’ poi arrivata l’ordinanza n. 38 del 16.12.2021, con cui è stata disposta la chiusura delle scuole pubbliche e private di Terme Vigliatore. Tutte decisioni che riteniamo utili ed inevitabili, alla luce dell’attuale situazione. Davanti a questo quadro auspichiamo che i precedenti provvedimento vengano accompagnati dall’annullamento di ogni evento previsto per queste festività che preveda lo svolgimento in luogo pubblico in presenza di cittadini. Riteniamo che, per quanto importante possa essere onorare lo spirito del Natale, esso non valga il rischio di veder aumentare ancora il numero dei positivi a Terme Vigliatore, o il prolungarsi delle restrizioni con le quali dovremo convivere (almeno) fino al 27.12.2021”.