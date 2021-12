Oliveri, liberate e consegnate due case popolari a chi ne aveva bisogno

L’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, ha concluso nei giorni scorsi la procedura di riassegnazione di due alloggi popolari IACP, occupati da chi non ne aveva diritto. La designazione degli assegnatari è avvenuta tramite sorteggio a due nuove famiglie.

“Ringraziamo il Presidente di IACP Giovanni Mazzù – commenta Iarrera – per la straordinaria professionalità dimostrata in questa vicenda e grazie al nostro Presidente del consiglio Cettina Triscari per il supporto, la consulenza e partecipazione a ottenere questo splendido risultato. Sarà un bel Natale per queste famiglie, da anni aspettavano questo giorno”.