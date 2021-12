Barcellona: il sindaco chiude le scuole, ma solo fino alle secondarie di primo grado

E’ arrivato stamattina il parere dell’Asp Messina, che accoglie in parte la richiesta del sindaco Pinuccio Calabrò di chiudere le scuole negli ultimi tre giorni di lezioni prima della pausa natalizia. Resteranno chiuse le scuole fino alle secondaria di primo grado, mentre continueranno in presenza le scuole secondarie di secondo grado, lasciando di fatto a dirigenti e ufficio scolastico provinciale la valutazione di attivare la didattica a distanza.

L’ordinanza sindacale 43 ha così disposto la sospensione dell’attività in presenza fino al 22 dicembre per gli istituti comprensivi della città, dalla scuola per l’infanzia alle scuole secondarie di primo grado, con l’avvio di una campagna vaccinale mirata per l’età compresa tra i 6 ed i 12 anni. La decisione dell’Asp Messina non ha tenuto conto dei numeri del contagio, con oltre 350 positivi in città, ma in prima istanza della mancata copertura vaccinale per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nonostante l’ampia diffusione del contagio negli istituti superiori della città, la decisione di un eventuale ricorso alla Dad viene lasciata alle istituzioni scolastiche.

Diversa è stata la valutazione per altre realtà del comprensorio come Patti, dove è arrivata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con 29 positivi e 69 persone in quarantena domiciliare Si tratta di un’evidente diversità di valutazione da parte dell’Asp Messina, che andrebbe chiarita, perchè rischia di penalizzare alcune comunità rispetto ad altre.