Barcellona, i primi appuntamenti natalizi al Villino Liberty con il Museo Urbano temporaneo

Prende forma il progetto del Museo Urbano temporaneo che animerà le sale del villino Liberty fino alla primavera 2022. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazione del Network culturale di Barcellona, vivrà una piccola anteprima nei giorni che precedono il Natale 2021.

L’associazione “Genius Loci”, in collaborazione con Assessore alla Cultura Viviana Dottore e l’Amministrazione Calabrò, offrirà ai barcellonesi tre appuntamenti culturali che consentiranno di aprire ai cittadini le stanze del villino di via Roma.

Si inizia oggi il 18 dicembre, alle 18, con la mostra di alcuni quadri del maestro Lorenzo Chinnici, mentre lunedì 20 dicembre è in programma allo stesso orario l’esibizione del maestro Antero Arena. Mercoledì 22 dicembre sempre alle 18 il dottore Massimo Sindoni, componente del direttivo della ‘Genius Loci’, racconterà la storia di “Palazzo Cammareri”, anticipando gli obiettivi del progetto del Mut, che punta a far conoscere le realtà associative del territorio e le bellezze artistiche ed architettoniche della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il villino Liberty di via Roma nei prossimi mesi potrà diventare un contenitore culturale, ma anche un luogo di incontro sociale. Alle nove associazioni del network, che hanno aderito al progetto, si potranno aggiungere tutte le altre associazioni culturali che avranno l’opportunità di far conoscere la loro attività a servizio della comunità. In un periodo ancora pieno di paure per il Covid, con tutte le precauzioni del caso, il mondo della cultura a 360° avrà i compito di provare a dare un contributo per vincere insieme le paure e le indifferenze alimentate dalla pandemia.