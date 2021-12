Barcellona, benedetta l’immagine della Madonna di Lujan nel cortile della Società Operaia di Mutuo Soccorso

In occasione della festività dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, è stata intronizzata e benedetta nel cortile del palazzo Nicolaci in via Garibaldi, sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto la raffigurazione in ceramica di Nuestra Señora de Lujan patrona dell’Argentina.

Il simulacro è giunto in città come dono al sodalizio della delegazione argentina guidata da Laura Boleso, archivista del Complejo Historico Municipal de Chivilcoy, in occasione dello scambio culturale con la città argentina di Chivilcoy in Provincia di Buenos Aires, promosso dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro” nella figura dell’allora suo vicepresidente Giuseppe Giunta e tra tra la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e la Asociación Socorros Mutuos “Italia” di Chivilcoy.

La delegazione argentina è stata ospite della città dal 26 gennaio all’11 febbraio del 2015 e per l’occasione è stata, inoltre, donata dalla città di Chivilcoy alla Basilica Minore di San Sebastiano Martire anche la statua di Nuestra Señora de Lujan a cui è molto devoto Papa Francesco. Il simulacro della Madonna di Lujan nel corso dell’Udienza Papale svoltasi in Piazza San Pietro mercoledì 8 maggio 2019 è stato benedetto da Papa Francesco, grazie all’impegno di Laura Boleso e di Julian Maiello, venuti a Roma per l’occasione dall’Argentina, di Giuseppe Giunta componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco “A. Manganaro”, di padre Tindaro Iannello, del coordinatore del gruppo dei pellegrini giunti a Roma Carmelo Midolo, della Prefettura della Casa Pontificia della Città del Vaticano e dell’Ambasciata Argentina presso la Santa Sede che ha garantito i pass per assistere alla cerimonia.













La ceramica è stata collocata su di una artistica struttura in ferro realizzata e donata dall’artigiano barcellonese Mario Miano ed incastonata su di una cornice sagomata realizzata dall’artista artigiano Filippo Pietro Castrovinci di Capri Leone. La cerimonia di benedizione con i familiari è stata officiata dall’arciprete padre Tindari Iannello alla presenza di un nutrito gruppo di soci della S.O.M.S. con i familiari e del consigliere comunale Melangela Scolaro.

Per l’occasione è stato possibile accedere all’interno dell’atrio del Palazzo Nicolaci dove era in corso di allestimento un imponente artistico presepe con le riproduzioni in scala della chiesa dei Basiliani, di un antico portale nel quartiere Sant’Andrea e dell’antica chiesetta dedicata al culto di Sant’Andrea Apostolo le cui origini risalgono al XVII secolo e da un corollario di diorami che ricreano scene relative alla Natività di Gesù.

Il presepe allestito e custodito da tempo dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, rinnovato ed arricchito ogni anno di nuove scene d’arte presepiale, proviene dalla parrocchia Santi Andrea e Vito di Barcellona Pozzo di Gotto e sarà possibile visitarlo da giovedì16 dicembre 2021 a giovedì 20 gennaio 2022. Il presidente della S.O.M.S. Filippo Castellano, che anche quest’anno ha annunciato la raccolta di generi alimentari per la distribuzione alle famiglie meno abbienti, ha espresso parole di ringraziamento e di gratitudine nei confronti del Commissario straordinario dell’I.P.A.B. che ha concesso i locali e per aver dato la possibilità di installare la struttura metallica con l’immagine della Madonna.

Ha ringraziato inoltre i soci e tutti coloro che, insieme a lui, si sono adoperati e prodigati per l’allestimento del presepe e per l’installazione della struttura con l’immagine sacra, e affinché l’evento si svolgesse nel miglior modo possibile. Il primo ringraziamento è stato rivolto a Giuseppe Giunta per aver dato la possibilità al sodalizio di interfacciarsi con lo scambio culturale italo-argentino ancora in atto, al vicepresidente Eduardo Bisignani per la sua funzione di regista, coordinatore e, inoltre, curatore degli impianti elettrici, Domenico Caliri per i lavori di pittura, Alessandro Porcino, Sebastiano Porcino e Antonino Azzena per la scenografia, Felice Tarantello per aver fornito le piante di agrumi ornamentali, il segretario Nuccio Camarda e Giuseppe Panasiti per l’apporto logistico.