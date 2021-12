Capodanno in piazza a Barcellona… se non ci saranno restrizioni per la nuova ondata di contagi

L’iniziativa di un’associazione di Barcellona, che sta provando ad organizzare un evento per il Capodanno 2022 in piazza Duomo, sarà finanziata con le risorse della Regione, destinate esclusivamente a queste finalità. A sostenere il progetto è stato il deputato regionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, che ha annunciato sui social l’assegnazione delle somme richieste: “Era pervenuta, da parte di un’associazione che organizza eventi, una richiesta di finanziamento per la notte di Capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto. Davanti alla notoria mancanza di fondi da parte del Comune, ho chiesto alla presidenza dell’Ars di finanziare l’evento, ricevendo il parere positivo del Presidente Miccichè. La notte di Capodanno quindi si farà festa, ma saranno necessari tutte le autorizzazioni di rito e soprattutto di dovrà tenere conto dell’andamento della pandemia da Covid-19. Anche in questo caso, come già accaduto in passato, ho cercato di promuovere la città di Barcellona. Posso solo augurarmi che i contagi non costringano le autorità di controllo ad imporre restrizioni tali da impedire la realizzazione dell’evento“.