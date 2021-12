L’IC Balotta avrà la medaglia di bronzo per “Il tempo della Gentilezza” da parte della Croce Rossa

Un gesto simbolico che premia l’impegno dell’Istituto Comprensivo Nino Pino Balotta nell’attività di sostegno alle persone in difficoltà, attraverso la raccolta solidale di beni di prima necessità.

Il presidente della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana, Pippo Puliafito, nel corso delle giornate di solidarietà, indette dal dirigente Luigi Genovese, ha ufficializzato la decisione di assegnare all’istituto la medaglia di bronzo per “Il tempo della Gentilezza”, premiando l’impegno incondizionato nel sostegno ai più deboli assunto in tempi sospetti, quando ancora non era stato istituto questo tipo di riconoscimento da parte della Croce Rossa Italiana.

L’istituto di Pozzo di Gotto anche quest’anno sta promuovendo la raccolta di generi alimentari (anche per neonati) non deperibili e di prima necessità a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio. “Abbiamo invitato tutti gli alunni, le famiglie e il personale scolastico – sottolinea il dirigente Luigi Genovese – a voler dare il proprio contributo affinché tale iniziativa possa rappresentare, in questo difficile momento storico e in prossimità delle festività natalizie, un sostegno attento e concreto. Il riconoscimento della Croce Rossa è un premio all’impegno soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie”.