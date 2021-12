I due alberi di Natale in piazza Duomo, una polemica surreale che non fa bene a nessuno

La vicenda dei due alberi di Natale in piazza Duomo a Barcellona è certamente anomala e senza precedenti e viene raccontata, seguendo le proprie motivazioni, da ognuno delle parti in causa (i consiglieri comunali, che in maggioranza supportano l’azione della Giunta Calabrò, e l’amministrazione comunale). La mancanza di comunicazione sta probabilmente alla base di quanto accaduto e l’ironia di alcuni meme comparsi sulla rete nasconde certamente l’amarezza della gente per una situazione che non fa davvero bene a nessuno.

Senza entrare nel merito dalle procedure seguite per l’installazione delle due luminarie, resta la sensazione di uno scontro istituzionale che dai palazzi del governo si è spostato nel modo peggiore sulla piazza centrale della città, a ridosso di una festa come il Natale. Barcellona Pozzo di Gotto sta attraversando un momento di grande difficoltà economica e sociale, con una pandemia che ha amplificato una crisi già latente. La polemica social, dai toni accesi con possibili strascichi legali, diventa quasi surreale e rischia solo di aumentare le tensioni istituzionali, quando invece ci sarebbe bisogno di un’azione comune per tirar fuori la città da questo momento di difficoltà. L’auspicio di tutti è che si trovi una soluzione di buonsenso, lasciando un solo albero, per abbellire un’altra piazza del centro cittadino, e soprattutto che si torni a dialogare sia nella maggioranza, sia con le opposizioni per il bene comune di Barcellona Pozzo di Gotto.