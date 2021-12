Il Consiglio comunale approva la presa d’atto alle modifiche della delibera sull’Imu 2020

La delibera di presa d’atto alle modifiche della delibera sull’Imu 2020 è stata approvata con il voto favorevole di 11 consiglieri sui 17 presenti alla seconda convocazione della seduta del Consiglio comunale, interrotta ieri per la mancanza del numero legale.

Il provvedimento è stato votato dai consiglieri di maggioranza Fabiana Bartolotta, Gianfranco Benenati, Lidia Pirri, Giorgio Catalfamo, Tindaro Grasso, Giampiero La Rosa, Antonella Lepro, Sebastiano Miano, Cesare Molino, Angelo Paride Pino e Tommaso Pino. Hanno votato contro la delibera gli esponenti della minoranza, David Bongiovanni, Antonio Mamì, Raffaella Campo, Gabriele Sidoti, Melangela Scolaro ed Angelina Pino. Non hanno invece partecipato alla prosecuzione della seduta del civico consesso i consiglieri Giuseppe Abbate, Carmelo Giunta, Stefano La Malfa, Francesco Perdichizzi, Carmelo Pino, Agostina Recupero ed Ilenia Torre.

Il voto favorevole del consiglio comunale apre la strada verso l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, con l’inserimento del finanziamento da un milione ed 800 mila euro assegnato dalla Regione. Al termine del consiglio comunale, il presidente Angelo Paride Pino ha sentito i capigruppo definendo i prossimi passaggi per arrivare al voto del bilancio aggiornato con le modifiche consentite dal finanziamento regionale e dalla delibera approvata stasera. E’ già stata concordata la data del 21 dicembre per procedere alla ratifica delle variazioni al bilancio e, se sarà definito in tempo il maxi emendamento dell’amministrazione comunale, non è esclusa l’ipotesi che si possa procedere all’approvazione anche del bilancio previsionale 2021-2023.