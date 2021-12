Definiti gli interventi sui ponti delle strade provinciali: ci sono anche quelli del lungomare di Barcellona

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assegnato alla Città Metropolitana di Messina sedici milioni di finanziamento per la messa in sicurezza di ponti e viadotti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria provinciale. Le somme sono inserite nel ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria.

La III Direzione della Città metropolitana di Messina, Ente proprietario della viabilità e soggetto attuatore, si occuperà dell’individuazione e della priorità assegnata agli interventi proposti.

Tra gli interventi inseriti nel finanziamento, con decorrenza dal 2023, ci sono anche i lavori di risanamento e ristrutturazione del ponte sul torrente Idria sulla strada provinciale 75/bis alla progressiva Km 0+560 e del ponte sul torrente Patrì sulla strada provinciale 75/a tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, con un’importo di 1.600.000 euro.