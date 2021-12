Barcellona, rinviato ad oggi il voto in consiglio sulla presa d’atto alle modifiche dell’Imu 2020

Il consiglio comunale di Barcellona, dopo una lunga seduta in convocazione straordinaria, protrattasi per oltre 3 ore, non ha votato la delibera sulla presa d’atto alla modifiche delle delibera sulle tariffe dell’Imu 2020, che contiene un errore nel calcolo dell’aliquota da versare.

Dopo la bocciatura della proposta di rinvio presentata dalla minoranza consiliare, è infatti caduto il numero legale con 12 presenti su 24 consiglieri. La seduta riprenderà così oggi alle 19.30 direttamente con la votazione dell’unico punto all’ordine del giorno predisposto dal presidente Angelo Paride Pino. Basterà la maggioranza dei presenti al momento del voto per l’approvazione del controverso provvedimento, che riduce l’aliquota dall’1.40 allo 0,60 per mille per seconde case e terreni edificabili, dopo la sentenza del Tar di Catania che ha ritenuta illegittima l’intera delibera approvata nel giugno 2020. La presa d’atto fa riferimento al parere del legale nominato dall’Amministrazione comunale, il prof. Antonio Saitta, che la ritiene emendabile solo nella parte relativa all’importo contestato e non su tutte le aliquote previste nel provvedimento del 2020. La differenza è sostanziale, perchè in quest’ultimo caso si creerebbe un buco nel bilancio di previsione di 1 milione e 300 mila euro per il 2021 e per il 2022, mentre con la presa d’atto, a cui dovrà seguire l’avallo del Ministero delle Finanze con la pubblicazione sul portale istituzionale del Mef, l’importo da recupera si ridurrebbe a 560 mila euro per ogni annualità. Secondo la minoranza, il consiglio comunale si starebbe assumendo la responsabilità di anticipare la decisione del Cga di Palermo, a cui l’Amministrazione comunale si è rivolta contestando proprio l’annullamento di tutta le delibera del 2020 e non solo della percentuale in eccesso erroneamente inserita dalla precedente amministrazione. La maggioranza, da parte sua, ritiene fondata l’interpretazione del legale incaricato e quindi chiede al consiglio comunale, ente che ha approvato il precedente provvedimento, di fare suo il parere, procedenza alla modifica dell’aliquota da versare.

Sul punto sono stati sentiti in collegamento telefonico anche i revisori dei conti, che hanno espresso il loro parere favorevole alla delibera di presa d’atto, ed in aula la dirigente dell’ufficio ragioneria, Elisabetta Bartolone, che hanno cercato di chiarire i tanti dubbi sollevati soprattutto dai banchi dell’opposizione. Al momento della verifica del numero legale, ben oltre le 23, all’appello hanno risposto solo 12 consiglieri della maggioranza, con le assenze dei sette consiglieri di opposizione e di cinque esponenti dei gruppi che sostengono l’amministrazione comunale. La maggioranza dovrà adesso serrare le fila ed assumersi la responsabilità di approvare il provvedimento, che rappresenta l’unico opportunità concreta per chiudere il bilancio di previsione con il milione ed 800 mila euro trasferiti della Regione, senza attende i finanziamenti statali, ancora incerti sui tempi di assegnazione e sull’entità del loro importo.