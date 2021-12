L’Igea ritrova la vittoria con la Jonica. Alizzi: “Grande reazione dopo lo svantaggio”

L’Igea 1946 si rialza subito dopo la sconfitta interna contro il Siracusa, passando sul campo fino a ieri inviolato dalla Jonica guidata in panchina dal barcellonese Michele Campo.

La squadra del tecnico Peppe Alizzi, dopo un primo tempo opaco, concluso con un gol di svantaggio, realizzato allo scadere dallo jonico Micoli, ha avuto una grande reazione nella seconda frazione. La doppietta di Pavisich e il rigore di Assensio hanno messo il sigillo ad una gara che l’allenatore giallorosso commenta così il giorno dopo: “La squadra ha saputo cambiare una partita – afferma il mister giallorosso – che nel primo tempo avevamo giocato male sotto il profilo tecnico e dell’intensità. Dopo il riposo siamo entrati in campo con un altro spirito, dettando il nostro ritmo e ribaltando una partita che si era complicata. Abbiamo dato un segnale forte al campionato, perchè non dimentichiamo che abbiamo giocato una campo ancora imbattuto, al cospetto di una compagine che ha disputato un ottimo campionato, sempre nelle prime posizioni. Siamo soddisfatti per il cambio di atteggiamento dei ragazzi, che non sono stati tutelati dalla terna arbitrali, che non ha sanzionato alcuni falli subiti dai nostri attaccanti”.

L’Igea torna in campo domenica prossima al D’Alcontres con il Carlentini, in una sfida da non sottovalutare, al cospetto di una squadra che sta lottando per conquistare un posto nei playoff.