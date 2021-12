Basket, l’Orsa Barcellona con una bella prestazione supera la capolista Gravina

Una prestazione maiuscolo per i ragazzi di coach Biondo regala una vittoria meritata contro il Gravina di Catania, che divide la vetta della classifica con Green Basket Palermo e Svincolati Milazzo.

Il punteggio finale (77-64) non descrive la superiorità espressi da Bucci e compagni nel corso della gara, con una vantaggio anche di 20 punti raggiunto nell’ultimo quarto. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di casa ha saputo imbrigliare le bocche di fuoco catanesi, con una difesa a zona contro cui la capolista non ha trovato le contromisure.

Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il loro contributo, ma si segnala l’impatto sulla gara di Grbic (nella foto di Marco Barresi), che entrato nel terzo periodo per il sovraccarico di falli del compagni Babacar, ha bucato la retina etnea da tutte le posizioni.

Il tecnico Filippo Biondo non ha nascosto a fine gara la sua soddisfazione per la prestazione e per il risultato: “La squadra ha espresso il gioco che avevamo preparato in settimana, mettendo in difficoltà una della formazioni più in forma del campionato. Siamo contenti per la vittoria, che spero possa dare la necessaria fiducia a questi ragazzi in viste dei prossimi impegni in campionato”. L’Orsa Barcellona è attesa adesso dall’ultima gara del 2021 sul parquet dell’Orlandina Lab, la formazione giovanile dell’Orlandina Basket, e subito dopo la pausa di fine anno dall’atteso derby contro gli Svincolati Milazzo, in programma il 5 gennaio 2022.

Point Line Barcellona-Sport Club Gravina 77-64

Point Line Barcellona: Gaipa ne, Golubovic, Grbic 15, Todorovic 6, Babacar 11, Sandal, Angius 10, Bergaudas 15, Bucci 11, Patanè ne, Bangu 6, Antoniani 3. All. Biondo, Ass. Pirri e Bisignani.

Sport Club Gravina: Garello 18, Florio 8, Santonocito 10, Barbera 8, Sortino 10, Ceorcea 2, Spina 5, Renna 3, Alì. All. Marchesano