Barcellona, presentato un progetto culturale all’interno del villino Liberty di via Roma

L’assessore alla Cultura Viviana Dottore ha presentato il progetto culturale del museo urbano temporaneo, che si terrà da gennaio a maggio 2022 all’interno del villino Liberty di via Roma. Per il momento vedrà il coinvolgimento di alcune associazioni attive sul territorio, unite sotto il simbolo del network culturale, ma l’obiettivo è quello di allargare l’iniziativa alle tante altre realtà culturali, che non aderisco allo stesso network.

L’obiettivo sarà quello di animare la struttura di proprietà provinciale, gestita dal Comune di Barcellona, attraverso una serie di eventi, che vedranno alternarsi (tramite un articolato crono-programma) le associazioni culturali del territorio. Nelle intenzioni dell’assessorato alla cultura saranno appuntamenti settimanali con mostre e serate di intrattenimento finalizzate a mettere in risalto le peculiarità proprie delle stesse associazioni.

All’iniziativa, come specificato dall’assessore Dottore, possono partecipare tutte le associazioni, senza alcuna preclusione. “Sono molto contenta di essere riuscita a realizzare questa idea, che abbiamo definito sinteticamente con il termine di museo urbano temporaneo. Ribadisco che l’iniziativa è sempre “aperta” e qualunque associazione impegnata nella promozione del territorio, che non l’abbia ancora fatto, ha tempo di aderire ed inserire la propria attività all’interno della nostra programmazione. Ritengo che il Mut (museo urbano temporaneo) è una opportunità, nel senso che offre alla città di Barcellona, ai suoi cittadini e non, spazi culturali pensati anche come momenti di incontro. Puntiamo anche attraverso questi eventi a far ripartire le attività culturali, dopo le limitazioni imposte della pandemia da Covid-19“.