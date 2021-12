Il Rotary Barcellona promuove una raccolta di generi per l’infanzia

Sarà un dicembre all’insegna della solidarietà, dell’impegno sociale e della tutela dell’ambiente quello del Rotary Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Club Service ha infatti lanciato una raccolta di generi per l’infanzia come alimenti per bambini, vestiti per bambini e giocattoli anche usati, pannolini e quanto può essere utile a famiglie in difficoltà, che sarà affidato all’associazione la Casa di Francesco.

“Esistono anche a Barcellona Pozzo di Gotto – sottolinea il presidente Salvo Miano – realtà di effettivo bisogno, che spesso non vengono alla luce vuoi per riservatezza, vuoi per naturale pudore. Allo stesso modo esistono anche realtà associative di volontariato, come “La Casa di Francesco” in zona S. Antonino, a Barcellona, che stanno funzionando da punto di riferimento per chi avesse necessità”.

La raccolta si effettuerà fino al 15/12 nei punti di raccolta del Bar DOP in Piazza Stazione e dell’agenzia Mianotour in Via Tenente Genovese, entrambi a Barcellona.

Chi volesse maggiori informazioni può contattare il club attraverso la pagina facebook Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, o inviando una mail a segreteriarotarybarcellona@gmail.com.

Tra le attività a sostegno dei più deboli ci sarà anche il tradizionale conviviale di Natale, riservato ai soci, del 17 dicembre, con un sorteggio di beneficienza, il cui ricavato sarà completamente devoluto alla Rotary Foundation, la fondazione internazionale del Rotary International, che permette di rendere forte e sostenuto il contributo di tutti i club internazionali, finanziando progetti su vasta scala, di dimensioni importanti e di grande impatto nelle aree di intervento dell’associazione, ovvero l’ambiente, la pace nel mondo, la salute, l’alfabetizzazione e così via.

Dicembre vede il club impegnato anche su un altro fronte, quello ambientale. Il progetto distrettuale SOS Api, a cui ha aderito il Rotary Club di Barcellona, prevede adozione di quattro arnie di api, in uso ad un apicultore, dotandole di una strumentazione di analisi e gestione dei fattori ambientali dell’arnia come l’umidità, l’aereazione ed altro. Contestualmente si sta svolgendo l’attività divulgativa nelle scuole primarie e prime classi delle secondarie, coinvolgendo gli alunni in un concorso per la produzione di elaborati a tema che verranno premiati dal club e che parteciperanno a loro volta ad una selezione e premiazione distrettuale.

“Bisogna fornire opportunità – conclude il Presidente del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto – e ci sono tante persone sensibili e generose che aspettano solo queste occasioni di rendersi utili ed raggiungere gli ultimi, dove più è necessario, dove c’è più bisogno, ecco… il Rotary deve servire anche a questo”.