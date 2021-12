XVII Giornata del Contemporaneo: le iniziative della Galleria Progetto Città e del Museo Epicentro

La Giornata del Contemporaneo torna in presenza anche a Barcellona Pozzo di Gotto. La grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, da diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid-19 ha richiesto una sospensione del format tradizionale della manifestazione e oggi, mutato il contesto, propone un’edizione aggiornata, con variazioni che ne garantiscano lo svolgimento su un doppio binario online e offline.

La modalità è quindi ibrida e la GALLERIA PROgetto CITTA’ con EPICENTRO propongono una riflessione dal titolo “CONTENITORE/CONTENUTO”. Si tratta di una mostra in presenza nella sede di GALLERIA PROgetto CITTA’ di Piazza Stazione, 17 con le foto REPORTAGE WIKIGITA EPICENTRO esposte tra le opere già in mostra permanete in galleria, che per l’occasione esporrà alcuni quadri inediti di GIGI MARTORELLI. Sarà inoltre presentato un video on line, ideato per l’occasione da Giovanni Gargano con la Direzione Artistica dell’architetto Rosario Andrea Cristelli, dal titolo Performance dell’acqua_Pensiero minimo sull’arte. Gli scatti in mostra dedicati a Epicentro sono di: Gianluca Abbate, Davina Catalano, Pino Cordaro, Emanuele Garifo, Keith Farrugia, Matteo Dragà, Piergiorgio Amalfi, Virginia Paratore, Francesco Perdichizzi, Gianfranco Graziano Puliafito, Silvia Ripoll e Domenica Silvana Sottile. Nell’occasione della XVII Giornata del Contemporaneo, Nino Abbate e Salva Mostaccio, nella giornata inaugurale dell’11 dicembre 2021 alle ore 17,30 in GALLERIA PROgetto CITTA’ consegneranno una targa ricordo ai partecipanti WIKIGITA EPICENTRO. Successivamente la mostra potrà essere fruibile su prenotazione al 329.3348123. Da sabato 28 dicembre la MOSTRA FOTOGRAFICA REPORTAGE sarà visitabile invece nei LUOGHI DELLA CULTURA di EPICENTRO a GALA – Studio d’Arte Epicentro – VIA MERCURIO. Orari mostra su prenotazione al numero 379.1226969.

“La performance dell’acqua. L’acqua è vita, genesi, necessità di essere contenuta in uno spazio per essere osservata. Un contenitore trasparente ne permette l’osservazione. Lo spazio contiene un piano. Sul piano contenitori e contenuti. Una sceneggiatura astratta in cui lo spazio é condiviso. Nascono nuove interazioni e nuove relazioni. L’arte é vita. L’immagine guida di Armin Linke é il simbolo della ripartenza. Il ticchettio dell’orologio, il tempo, lo anima e lo relaziona alla realtà.” (R. Andrea Cristelli)

Anche quest’anno la manifestazione si avvale del sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC, della collaborazione della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI e del patrocinio di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI – Unione Province d’Italia, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ICOM Italia. L’attività inoltre è patrocinata dall’Università della Terza Età di Barcellona Pozzo di Gotto e da Wikimedia Italia.

Lo scorso anno GALLERIA PROgetto CITTA’ aveva proposto un video, ideato dal Direttore Artistico Rosario Andrea Cristelli con la collaborazione di April Sigle che rifletteva sull’arte contemporanea a Barcellona Pozzo di Gotto ai tempi del Covid-19, che rimane attuale ancora oggi e complementare alla nuova riflessione.