Dacia Maraini nella collana ”I Meridiani” Mondadori

Terzo Millennio e Carmelo Aliberti ne danno notizia. Il critico letterario di Bafia è stato tra i primi a scrivere un saggio sull’intera opera della scrittrice che è considerata dalla critica la più grande narratrice del secondo novecento fino ad oggi.

“A lei che fin dalla prima opera ‘La vacanza’, a ‘La lunga vita di Marianna Ucria’, a ‘Trio’ e a ‘Solo la scuola ci salverà’, porgiamo i nostri auguri per l’elevato traguardo raggiunta e le esprimiamo il più riconoscente ringraziamento per l’incalcolabile servizio reso dalla cultura alla formazione di una coscienza universale di rispetto della dignità umana e, particolarmente per la lotta con cui ha combattuto, con la penna e con l’azione pacifica, la violenza contro la donna e per i diritti di parità di tutte le creature umane” – così commenta la notizia Carmelo Aliberti attraverso una nota stampa.