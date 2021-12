Barcellona Pozzo di Gotto, tra 9 giorni riaprirà la bretella dello svincolo

Verrà riaperta sabato 18 dicembre, alle ore 23.00, la corsia mare-monte del raccordo autostradale che collega il casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto alla strada statale 113.

La bretella, che dall’autostrada si estende verso il centro abitato, era stata interdetta al transito nella sera dello scorso 21 ottobre a causa dell’apertura di una voragine profonda circa due metri e larga altri due. A seguito del collasso è stato possibile rilevare anche il cedimento delle pareti della conduttura fognaria comunale che scorre nel sottosuolo. Dopo gli immediati rilievi e le successive operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, Autostrade Siciliane ha avviato le attività di ripristino, affidando i lavori con procedura di somma urgenza affinché fossero terminati in tempo per le festività natalizie. Si sta così adesso proseguendo con la riparazione dei condotti sotterranei (rallentati da ritardi nell’approvvigionamento degli speciali materiali edili) e con il rifacimento del tappetino stradale.

La riapertura è dunque ora prevista per la sera del 18, ma se le condizioni meteorologiche fossero favorevoli, i tecnici non escludono che i lavori possano essere terminati prima, rendendo il tratto stradale fruibile in anticipo sulla stima.