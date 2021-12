Smaltimento del percolato dall’ex discarica di Mazzarrà S.A.: assolti i vertici di Tirrenoambiente dall’abuso d’ufficio

I giudici del tribunale di Messina hanno assolto perché il fatto non sussiste tre amministratori della Tirrenoambiente, società che ha gestito la discarica ormai chiusa di contrada Zuppà a Mazzarrà Sant’Andrea.

L’ex presidente del Cda di TirrenoAmbiente, Antonello Crisafulli, e gli ex amministratori delegati, Giuseppino Innocenti, e Giuseppe Antonioli, con quest’ultimo che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di amministratore delegato della società Osmon, erano accusati di abuso d’ufficio per aver affidato, senza il ricorso all’evidenza pubblica, alla società Osmon lo smaltimento del percolato prodotto della discarica, violando così norme vigenti nel gennaio 2013.

Il pubblico ministero aveva chiesto un anno di reclusione per ogni imputato, ma la seconda sezione penale del tribunale di Messina, presieduta dal giudice Grimaldi, con a latere Di Fresco e Torre, ha accolto la tesi del collegio di difesa, composto dagli avvocati Giuseppe Tortora e Nicola Verderico per Antonioli, Antonino Dalmazio per Innocenti, e Tommaso Calderone, Fabio Catania e Gabriella Caccamo per Crisafulli. I legali hanno sostenuto che il reato era insussistente, mancando uno degli elementi strutturali come la doppia ingiustizia del danno, perchè non ci sarebbe stato alcun vantaggio patrimoniale per la Osmon. Secondo la sentenza di assoluzione sarebbe stato dimostrato che il contratto era stato firmato perché la Tirrenoambiente non poteva provvedere autonomamente allo smaltimento del percolato ed in una situazione di estrema urgenza si è affidata alla Osmon per evitare un grave danno ambientale.