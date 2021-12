Segnalazione: “A Barcellona, strade come un colabrodo.”

Giunge in redazione la segnalazione di un lettore, riguardante la via Ponte Califi di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Ieri sera, percorrevo la via Ponte Califi, che da monte porta a Cicerata. Ho avuto modo di saggiare le condizioni incresciose in cui versa la viabilità barcellonese. A causa di un fosso ho danneggiato il pneumatico e il cerchione della mia auto che, essendo resistente, mi ha permesso di evitare il peggio”. – si legge nella segnalazione.

“Oltre a danneggiare le auto, è davvero una situazione pericolosissima! bastava andare ad una velocità più sostenuta per ottenere danni maggiori, anche per la salute”. – continua il nostro lettore che chiede l’immediata messa in sicurezza di quella via in particolare e di tutta la viabilità barcellonese in generale.