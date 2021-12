Il gruppo Noicisiamo plaude all’iniziativa di Civicamente con la riqualificazione di via Umberto I

Antonella Lepro

La consigliera comunale del gruppo #Noicisiamo, Antonella Lepro, ha espresso attraverso una nota tutto il suo apprezzamento nei confronti dell’Associazione CivicaMente per l’iniziativa di riqualificazione del sottopasso di via Umberto I, all’altezza del Seme d’Arancia.

“L’associazione – afferma la Lepro – è riuscita nell’obiettivo di abbellire e rendere interessante un angolo della nostra città con l’Opera “De Rerum Natura”, realizzata dagli artisti Andrea Sposari Sposart e NessuNettuno. La lodevole iniziativa regala un tocco di colore e di vita a una città che ha bisogno di credere di più in se stessa e trovare “il bello”. Ci auguriamo che l’impulso partito da attività come questa, con il coinvolgimento dell’arte, funga da monito per le giovani generazioni che devono sentirsi partecipi di un radicale cambiamento prima di tutto culturale e di mentalità. All’Associazione CivicaMente rinnoviamo ancora una volta le nostre congratulazioni per splendida idea e agli artisti per la loro magistrale realizzazione”.