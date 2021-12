AIGA e COA Barcellona organizzano “Il ruolo sociale dell’avvocatura tra ordinamento nazionale ed europeo”

La sezione barcellonese dell’AIGA e il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto organizzano il webinar dal titolo “Il ruolo sociale dell’avvocatura tra ordinamento nazionale ed europeo”, accreditato per la formazione continua e valevole per l’accreditamento di n. 3 crediti formativi deontologici.

Il webinar formativo mira a riflettere sui temi sensibili per la professione in prospettiva alla funzione sociale di garanzia e tutela dei cittadini. La sezione barcellonese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto propone l’approfondimento del tema “Il ruolo sociale dell’avvocatura tra ordinamento nazionale ed europeo”.

L’evento si svolgerà interamente online, previa iscrizione, giorno 9 dicembre alle ore 15.00.

Per iscriversi all’evento, è necessario cliccare al seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DyfBgBBTRD6e16wEdOevNQ

I saluti saranno a cura di:

– Avv. Andrea Ravidà, presidente sezione AIGA Barcellona P.G.;

– Avv. Francesco Pizzuto, componente del Consiglio Nazionale Forense;

– Avv. Carlo Foglieni, vicepresidente nazionale AIGA;

– Avv. Antonella Fugazzotto, presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G..

Interverranno:

– Prof. Luigi D’Andrea, Professore Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Messina;

– Avv. Bonaventura Candido, Segretario del Consiglio Distrettuale Disciplina di Messina;

– Avv. Alberto Vermiglio, Presidente Nazionale AIGA 2017-2019.