Contesta una multa per un parcheggio negli stalli riservati alla Municipale: condannato ex consigliere comunale

Tentata concussione, abuso d’ufficio e calunnia ai danni di due agenti della Polizia Municipale. Questi sono i capi di imputazione a carico dell’ex consigliere comunale Niki Marzullo, nei confronti del quale avevano presentato una querela gli agenti Massimo Miano e Candita Scilipoti.

La vicenda risale all’aprile del 2016 quando l’allora consigliere, secondo l’accusa, “poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i Vigili Urbani a non elevare la multa a suo carico per aver parcheggiato sugli stalli riservati ai mezzi della Polizia Municipale”. Nella denuncia-querela i legali dei due agenti avevano riferito anche dell’intervento in consiglio comunale, con un’interrogazione che faceva riferimento all’episodio contestato nel I capo d’imputazione e che contestava l’operato dei due pubblici ufficiali.

“Non sai le conseguenze che hai con questo verbale …” una frase addebitata al marzullo e agli atti degli inquirenti

Il Pm al termine della requisitoria aveva richiesto 4 anni di condanna.

Il Tribunale di Barcellona P.G. ha in parte derubricato le accuse contestate, disponendo una condanna ad un anno ed 11 mesi con pena sospesa.

Nel dispositivo è stato riconosciuto il reato di tentata concussione, con il riconoscimento dell’ipotesi lieve, che ha in parte ridotto la pena, e abuso d’ufficio, con la derubricazione della calunnia in diffamazione aggravata, con il mezzo della stampa. E’ stata inoltre comminata l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e disposto il risarcimento del danno nei confronti dei due agenti e del Comune, che si era costituito parte civile nel procedimento.

La parte civile per i due agenti era rappresentata dall’avvocato Filippo Barbera e per il Comune dall’avvocatessa Carolina Milone. L’imputato era difeso dagli avvocati Rino Nania e Fabio Marchetta. Si dovrà comunque attendere l’esito del procedimento di secondo grado, a cui faranno ricorso i legali dell’ex consigliere comunale, per avere un quadro definitivo della vicenda.