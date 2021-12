“Super green pass”, scatta il nuovo piano della Prefettura con controlli a campione

Entra in vigore da domani il Super Green Pass e scatta contestualmente il rafforzamento dei controlli coordinati dalla Prefettura di Messina su tutto il territorio provinciale. E’ quanto deciso dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Messina che ha coinvolto i sindaci dei principali comuni.

A Barcellona Pozzo di Gotto, così come a Milazzo, saranno interessati dalle verifiche mezzi pubblici e luoghi di ritrovo (ristoranti, pizzerie, pub), eventi all’aperto e le cerimonie civili e religiose.

Si tratta di un piano operativo elaborato dal prefetto che prevede controlli strategici nei locali (sia ai clienti, sia al ristoratore per verificare il rispetto delle norme sulla verifica delle certificazioni). Negli spettacoli all’aperto organizzati in occasione delle festività natalizie, nei luoghi di aggregazione, in piscine, palestre, centri benessere, ma anche in sagre, fiere, convegni organizzati sul territorio. Verifiche saranno condotte anche nei centri culturali e nelle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.

Pattuglie di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale opereranno dei controlli a campione sul possesso della certificazione verde per accedere in determinati luoghi, ma anche sul rispetto del divieto di assembramento e sull’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto così come previsto dall’ultima ordinanza del presidente della Regione, Musumeci.

Le violazioni saranno sanzionate con ammende da 400 a 1.000 euro e la possibilità, dopo due violazioni – commesse in date diverse – della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.