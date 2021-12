Prima sconfitta stagionale per l’Igea: il Siracusa con un rigore passa al D’Alcontres

L’Igea 1946 subisce il primo stop stagionale nell’atteso confronto contro il Città di Siracusa, che alla fine di un match avaro di emozioni e disputato su un campo al limite della praticabilità, ha portato via i tre punti con un rigore realizzato da Montagno nella ripresa.





FOTO SALVO MIANO

Per i giallorossi cambia davvero poco, perchè per il momento restano in testa al torneo, anche se si sono avvicinate a due punti sia la Jonica, vittoriosa in trasferta contro l’Ispica, sia il Ragusa, che batte la Nebros e che mercoledì 8 deve recuperare il match contro il Santa Croce. In caso di vittoria gli iblei potrebbe scavalcare l’Igea, ma certamente in casa barcellonese non si fanno drammi per il risultato odierno e si guarda già alla sfida al vertice in programma domenica prossima sul campo della Jonica del tecnico barcellonese Michele Campo. Ecco i risultati ed a seguire la classifica:

Atletico Catania Santa Croce 0-3 Città Di Taormina Sport Club Palazzolo 2-1 Leonzio 1909 Città Di Viagrande 2-2 Ragusa Calcio Nebros 2-1 Real Siracusa Belvedere AciCatena Calcio 1973 0-0 Virtus Ispica 2020 Jonica F.C. 0-4 Igea 1946 Città Di Siracusa 0-1

CLASSIFICA