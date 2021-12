L’evento Glamour & Jewels D&D presso la Gioielli Patanè di Terme Vigliatore dal 6 all’8 dicembre

A Terme Vigliatore presso gli eleganti locali della prestigiosa Gioielli Patanè dal 6 al 8 Dicembre si terrà l’unico evento italiano “Davite e Delucchi” gioielli “Glamour & Jewels“

Saranno tre giorni dedicati al lusso con la presentazione in esclusiva della nuova collezione “Top” di gioielli inverno 2021 e della campagna stampa. Nei locali di via Nazionale 228, in un ambiente rilassato ed elegante, sarà possibile gustare i pregiati vini “Cambria” ed assaggiare i ricercati dolci di “Orange Moon”, che sintetizzano la perfetta fusione dell’arancia candita di Sicilia col cioccolato fondente o bianco.

“Vivremo una esperienza unica – affermano i titolari della Gioielli Patanè – con un viaggio sensoriale nel passato con la degustazione di vini frutto di lavoro e di storia senza precedenti. Il connubio lussuoso tra vini importanti, dolci prelibati e gioielli, renderà ancora più rara questa esperienza”

Personale qualificato accoglierà gli ospiti e li guiderà, raccontando tutto l’amore, la passione, la creatività e la maestria che c’è dietro alla nascita di un gioiello di alta manifattura e design come quello Valenzano.

Nella serata dell’8 dicembre, alla fine manifestazione, sarà estratto a sorte tra gli intervenuti un paio di orecchini con diamanti naturalmente firmati D&D gioielli dal valore di mille euro.

In ottemperanza alle disposizioni di legge per le misure di prevenzione COVID-19 è obbligatorio indossare la mascherina e saranno evitati gli assembramenti con ingressi contingentati.