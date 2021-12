Barcellona, presentato il libro “Il Sole all’orizzonte” di Simone Italiano

La sala del DOP BAR di Barcellona P.G. ha ospitato la presentazione del libro, opera prima, del giovane autore Simone Italiano ”Il Sole all’Orizzonte” (ed. Convalle). L’evento è stato patrocinato dal Rotary club di Barcellona P.G., dalla Pro Loco “Manganaro Alessandro” e dall’Associazione Culturale “Teseo”.

L’evento culturale ha richiamato un numeroso pubblico, qualificato ed attento, che ha interloquito con l’autore con domande interessanti e appropriate. Al tavolo dei relatori erano presenti Salvo Miano, presidente del Rotary club di Barcellona P.G., che ha svolto il ruolo di moderatore del dibattito mostrando le sue note capacità di sintesi e fornendo spunti di riflessione e di approfondimento sul libro, il dr. Attilio Andriolo, in qualità di presidente dell’Associazione Culturale Teseo, che ha promosso l’evento anche a Milazzo e a Santa Lucia del Mela, la prof.ssa Silvana Gitto, docente di storia e filosofia a Brescia, oggi in pensione, il prof. Gino Trapani, docente e presidente emerito della Pro Loco “A. Manganaro, la prof.ssa Katia Trifiro’, giornalista e docente di Discipline dello spettacolo al Dams di Messina e infine l’autore Simone Italiano.

Nel corso della presentazione sono stati affrontati i risvolti filosofici, letterari e sociali della storia, che, come ha riconosciuto l’autore, in parte risulta autobiografica. Nel libro, infatti, vengono affrontati temi complessi e affascinanti, ma anche molto dibattuti in letteratura come in psicologia e in filosofia, a partire dal mito delle ombre della caverna di Platone fino al concetto di bene e male nelle diverse dottrine religiose. L’incipit “Dedicato a chi lotta per la verità” è una sorta di manifesto programmatico ed esemplificativo ed è sempre presente un dualismo ricorrente, una sorta di indecisione tra essere e non essere, piacersi o non piacersi, frutto di un’autocritica inflessibile ed esasperata.

La presentazione ha toccato il punto più alto di gradimento nella parte finale, in cui la prof.ssa Katia Trifirò ha intervistato Simone Italiano e ha indagato sui lati meno conosciuti del suo io, oltre che sui significati ed i messaggi , che l’autore ha voluto mandare attraverso le parole dei suoi personaggi. Il libro è abbastanza corposo (500 pagine) ma si legge tutto d’un fiato, spinti dalla curiosità di sapere come va a finire, ma anche perché lo scrittore in questo caso utilizza un linguaggio semplice, fa uso di dialoghi serrati , confronti fra i tre personaggi (Toto’, Matilde e Stefano) forti ,violenti talora ma veri.

Scrivere un libro , un romanzo, ha in se una qualità, che sa di magico: quella di veicolare significati che, seppur personalissimi, sono in grado di parlare all’intimo di ognuno di noi, suscitando emozioni e sentimenti . Questo è quello che capiterà a chi si avventurerà nella lettura di “Il Sole all’Orizzonte”. Certo alcuni significati resteranno celati e noti solo a lui , ma la carica emotiva, il pathos, che esprimono, giungeranno fino a loro.

Simone Italiano con questa prima opera ha voluto indicare ai ragazzi la strada da fare, che è lunga, faticosa, rischiosa, in salita, come fa dire al suo personaggio principale. “Ma se c’è una cosa che ho imparato – aggiunge Totò – è che nella vita niente è impossibile e voglio credere che ce la farò anche stavolta”. E in questo Simone Italiano ha già fatto un bel pezzo di strada!