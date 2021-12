A Barcellona il primo “Muro Cantastorie” d’Italia. Sarà inaugurato mercoledì 8 dicembre

Sarà inaugurato mercoledì 8 dicembre alle 19.30 in Piazza Ex Stazione a Barcellona Pozzo di Gotto il primo “Muro Cantastorie” d’Italia, un progetto multimediale dedicato ai bambini, nato da un’idea di Annamaria Imondi, responsabile Mktg di Lia Ci Si?, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona P.G.

Bellissime favole legate ognuna ad una varietà di agrumi siciliani, opera di attrici e attori siciliani e di importanti autori della recente letteratura italiana, verranno proiettate sul muro, con i bambini potranno leggerle, semplicemente collegandosi ad un QR code posto al fianco di ogni racconto.

“Le favole degli agrumi”, il titolo del libro edito dalla Smasher Editori, dentro il quale sono raccolte tutte le favole del progetto, contiene bellissimi disegni del creativo Marco Trifiletti. All’interno ci sono i testi di Alberto Liga, Vincenzo Calì, Alice Camardella, Fabio Nardini, Tea Ranno, Alessandra Cattafi, Marea Mammano, Rosario Centorrino, Antonio Blunda, Annamaria Imondi, Alice Ingegneri, Matilde Crisafulli e Carmelo Rucci.

“L’iniziativa è divertente ed originale – afferma l’Assessore alla Cultura Viviana Dottore – e fantasioso è tutto il progetto messo insieme da Anna Maria Imondi e da chi ha apportato un contributo prezioso, coadiuvandola. Dall’8 dicembre, la Città di Barcellona avrà un posto magico e incantato pronto ad accogliere i piccoli lettori ma non solo”.

In veste di amministratrice della città di Barcellona l’Assessore Dottore rivolge un appello a tutti i visitatori barcellonesi e non: “Visitate il muro cantastorie e lasciatevi affascinare dai racconti delle favole”.

Così commenta il suo testo Tea Ranno, autrice di uno dei racconti del libro e nota scrittrice di romanzi di successo come “Cenere” (Edizioni e/o 2006), “La Sposa vermiglia” (Mondadori 2012), dal 2018 impegnata anche con la letteratura per l’infanzia: “La mia sarà una storia magica, l’arrivo di un cavaliere, Cuor di Limone, capace di restituire, aiutato da una bimba speciale, verde e vita a una terra distrutta dal fuoco”, dice

Parte del ricavato del progetto verrà devoluta a favore della “C. D’Agostino Onlus”, associazione che da anni si occupa della cura e del trasporto dei malati oncologici da e per l’ospedale di Taormina.

“Ringrazio Annamaria Imondi e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del libro Le favole degli agrumi – dichiara la Presidente dell’Associazione, Graziella Paino. È grazie a persone meravigliose come loro se riusciamo a concretizzare progetti come la donazione di parrucche per le malate oncologiche, la fornitura di protesi provvisorie al seno e il trasporto gratuito dei pazienti presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina”.

Alla fine dell’evento il libro potrà essere prenotato presso il corner Smasher presente in piazza e si potrà partecipare alla cena a base di agrumi, realizzata da Lia Ci Si?