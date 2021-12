Barcellona, raccolta rifiuti sospesa nel giorno dell’Immacolata: l’indifferenziato sarà conferito venerdì 10 dicembre

L’assessore all’ambiente Paolo Pino, con una nota, ha comunicato con grande anticipo la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti il prossimo mercoledì 8 dicembre, giorno della festività dell’Immacolata Concezione.

“In quella data – preciso l’assessore – non sarà effettuato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, nè quello presso le isole ecologiche mobili. Si invitano i cittadini a non conferire il secco residuo (ciò che non può essere differenziato ed impropriamente definito indifferenziato) che sarà ritirato il venerdì 10 dicembre, quando sarà ritirata la frazione della plastica”.

Il tentativo è quello di scongiurare l’abbandono dei rifiuti per strada, come purtroppo accade quotidianamente in diversi punti della città, trasformati in discariche abusive, nonostante il lavoro dei dipendenti Dusty impegnati nelle bonifiche delle aree maggiormente interessate dal fenomeno.