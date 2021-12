L’on. Ella Bucolo sul neonato morto in autostrada: “E’ conseguenza di una riforma sanitaria che taglia i punti nascita”

E’ stata una corsa in automobile disperata ma purtroppo inutile quella di un padre che cercando di trasportare la moglie con le doglie al settimo mese di gravidanza da Mistretta, paese ai confini tra le province di Messina e Palermo, verso l’ospedale più vicino dov’è presente un punto nascita quello di Patti, distante 60 km. La donna ha partorito in autostrada ed per il piccolo non c’è stato niente da fare.

Sulla vicenda che ha toccato tutti è intervenuto il mondo delle politica che tante responsabilità ha nelle scelte di gestione della rete ospedaliera, legata purtroppo ai freddi numeri di ricoveri e parti e non alle esigenze del territorio.

L’on. Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia, contesta la decisione di ridurre i punti nascita solo in base al numero dei parti effettuati, come disposte la riforma sanitaria attualmente in vigore, tagliando tutte le realtà che sono rimaste sotto le 500 nascite all’anno.

“Dietro questa morte – afferma – c’è tutta l’inefficienza ospedaliera venuta fuori a seguito di una riforma sanitaria cieca, decisa dal governo centrale, che stabilisce il taglio di parecchi punti nascita negli ospedali italiani. Quel bimbo è morto perchè il punto nascita più vicino era quello dell’ospedale di Patti: la politica ha tagliato quello di Mistretta, Comune in cui vive la partoriente, e quello di Sant’Agata Militello, poco distante da casa. E questo succede perché, in linea con le decisioni di governo, anche la Sicilia ha dovuto tagliare i punti nascita che registravano meno di 500 parti l’anno. Nel 2018 una mia interrogazione, nella quale chiedevo sulla base di quali criteri fosse stato stabilito lo standard minimo di 500 parti come limite di sicurezza, è rimasta inascoltata. Oggi, che la morte di questo bambino dovrebbe toccare le coscienze politiche, ritengo impellente rivalutare questi criteri e ripristinare un reparto che deve puntare a salvare vite umane e non logiche inadeguate ai bisogni del territorio. Presenterò una nuova interrogazione”.

Sul punto ha diffuso una nota anche il sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso, che chiede la riapertura del punto nascita dell’ospedale santagatese: “Episodi tragici come quello accaduto oggi alla famiglia di Mistretta suscitano in tutti noi abitanti dei Nebrodi sentimenti di tristezza ma anche di rabbia perché la presenza di servizi sanitari essenziali deve essere garantita in territori come il nostro, marginali rispetto ai grossi centri. Vicini ai genitori e scevri da ogni tipo di speculazione sull’accaduto, sul quale sarà fatta la dovuta chiarezza nelle sedi idonee, invitiamo nuovamente le autorità preposte a riflettere ed impegnarsi perché all’ospedale di Sant’Agata di Militello sia riattivato al più presto il punto nascita, presidio indispensabile per un territorio così popolato e distante da altri ospedali o dai poli sanitari principali”.