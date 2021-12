L’Igea accende il mercato a pochi giorni dalla sfida contro il Città Siracusa

L’Igea 1946 si sta preparando all’attesa gara contro il Città di Siracusa, un confronto storico per il calcio siciliano, disputato spesso in categoria superiore. L’obiettivo dei ragazzi del tecnico Peppe Alizzi è di difendere il primato del campionato di Eccellenza, ma la società guarda con attenzione anche al mercato.

In quest’ottica è stato ufficializzato il primo colpo della sessione invernale della campagna trasferimento, con l’arrivo del terzino sinistro argentino 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗻𝗶𝗰𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇. E’ stato contestualmente annunciato il ritorno in società del direttore sportivo Pippo Accetta e della famiglia del compianto Andrea Torre, rappresentata dai figli Sara e Santino.

Tornando all’ultimo arrivato in casa giallorossa, 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗻𝗶𝗰𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 si presenta con un curriculum di tutto rispetto. L’argentino è un classe 2001 ed è cresciuto nel settore giovanile del River Plate. Dopo due campionati argentini con Banfield, approda in Italia nel gennaio 2021 con la maglia dell’F.C. Messina, per poi passare al Sant’Agata in Serie D ed iniziare la stagione 2020/21 con il Troina. Tra le sue qualità ci sono una grande corsa ed una buona tecnica per un giocatore arrivato a Barcellona grazie anche al lavoro del suo procuratore, Francesco Marino. “Sono venuto a Barcellona – ha dichiarato l’esterno argentino – perchè mi hanno parlato benissimo della società e del mister! So che c’è un progetto importante. Il gruppo è bello compatto e non vedo l’ora di mettermi a disposizione“.

La presentazione del neo igeano è stata l’occasione anche per il presidente Stefano Barresi di formalizzare due graditi ritorni in seno al sodalizio igeano. Insieme al direttore sportivo Pippo Accetta, che già da alcune settimane era tornato in società, c’è infatti il ritorno della famiglia del compianto Andrea Torre, storico Vice Presidente dell’Igea Virtus, ricordato domenica dal capitano Maurizio Dall’Oglio dopo il gol sul rigore. La figlia di Andrea, Sara Torre, rappresenterà anche il fratello Santino all’interno della dirigenza, con l’obiettivo di proseguire il lavoro iniziato dal padre. “Sono felicissima – ha dichiara Sara – di esser entrata a far parte dell’organigramma societario. Ciò che tengo a precisare è che, anche se a metterci ufficialmente la faccia sono io, la mia figura rappresenta non solo il mio impegno ma anche quello di mio fratello Santino. Inoltre – continua Sara – mi piace ricordare che mio padre si avvicinò all’Igea grazie a Pippo Accetta ed era giusto in un certo senso ricominciare insieme a lui“.