Decimo Anniversario e Gran Finale di Miss e Mister Star Gold stasera a Villa Hera

Si preannuncia ricco di emozioni il Gran Finale del Concorso di Bellezza più ambito in Sicilia per bambini, Miss e Mister Star Gold, che si terrà oggi a Milazzo presso l’elegante Villa Hera.

Sarà Stella Giunta, ideatrice e organizzatrice del concorso giunto alla decima edizione, a presentare la manifestazione, che avrà come testimonial i vincitori dell’ultima edizione Miss Star Gold Asia Bisognano e Mister Star Gold Walter Cammaroto.





Nella sala sarà allestito un fantastico Luna Park gratuito disponibile per bambini e ospiti a cura di M e M Animazione con palloncini, Pop Corn e zucchero filato, e sono attesi tantissimi ospiti come Otto tempi, Tony Campo, Fly Dance, Maristella Genovese, Dance Evolution, Luciano Fraita, Dsp Sicilia Centro Danza e Movimento, Faml, The New Dega, Accademia Dance Center, Zirma e Diego.

Oltre ai bambini in passerella saranno presenti le bellissime modelle che indosseranno dei meravigliosi abiti dipinti a mano ParisArt dell’artista Anna Parisi.

“Il progetto di Miss e Mister Star Gold – racconta Stella Giunta – nato dieci anni fa è stato un percorso sempre in crescita, grazie al solido Staff che assicura la riuscita dell’evento. In questi anni abbiamo fatto calcare il red carpet a migliaia di bambini provenienti da tutta l’Italia. Una grande opportunità non solo di crescita nel mondo dello spettacolo ma anche di socializzazione ed aggregazione per i bambini e genitori”.

Sono previsti tantissimi premi per i partecipanti e per i vincitori del concorso scelti dalla giuria composta dall’attore Lillo Scipilliti, dall’imprenditore Antonio Russo, dal modellista Giovanni Gaetani e dalla modella Carmen Floramo, che affiancheranno al Presidente di Giuria Michele Isgrò.

La serata sarà immortalata dagli scatti di Carmelo Alesci e dal video di Cristofer Gazzara. Le coreografie saranno curate dalla scuola di danza OttoTempi, gli effetti speciali con Pagano Spettacoli, con le acconciature Lei Parrucchieri ed i fiori saranno omaggiati da Piante e Fiori di Laura Composto.

Visto il particolare periodo si entrerà nel locale muniti di Green Pass o tampone Negativo. A partire dalle ore 20 sarà possibile assistere allo spettacolo anche attraverso la diretta dalla pagina Facebook “Miss e Mister Star Gold”.