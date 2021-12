Merì, sarà intitolata una strada al sacerdote meriese Pietro Mostaccio

L’Amministrazione Comunale di Merì, a distanza di 20 anni della sua morte, ha deciso di ricordare la memoria del Sacerdote Pietro Mostaccio intitolando il tratto di strada che inizia dall’incrocio della Via Mulino con la Via Manganelli fino al Vecchio serbatoio Comunale.

La proposta di intitolazione, come previsto dalla legge, sarà adesso trasmessa alla Prefettura per l’approvazione in definitiva. Si è dovuto attendere almeno dieci anni del 21 febbraio 2000, giorno della morte del sacerdote che guidò la parrocchia della suo paese natale per oltre 50 anni. Apprezzato dai parrocchiani, attraverso i suoi offici riuscì ad ottenere la consacrazione in basilica della chiesa Maria SS. Annunziata.