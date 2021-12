Crisi finanziaria degli enti locali, l’Anci Sicilia chiede le risorse anche per il 2022 ed il 2023

La crisi finanziaria strutturale in cui si trovano molti Comuni siciliani ha trovato un primo riscontro da parte del Governo nazionale con l’assegnazione di 150 milioni per coprire le criticità emerse nei bilanci 2021. L’ANCI Sicilia, preso atto di questa importante novità, sottolinea come i fondi assegnati non sarebbero sufficienti a coprire anche le esigenze legati ai bilanci di previsione 2022 e 2023.

L’Associazione dei comuni siciliani sottolinea come la norma del collegato fiscale, che prevede di destinare 150 milioni ai comuni dell’Isola, rappresenti un riconoscimento della crisi strutturale delle autonomie locali della Sicilia, ma ribadisce l’insufficienza della misura. “Occorra un intervento normativo – si legge in una nota – destinato ad una platea più ampia di enti che non sia limitato al solo 2021 e incida sulle criticità della riscossione dei tributi locali e sugli accantonamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). Affinché la norma approvata al Senato (art. 16 commi da 8 bis a 8 – sexies del collegato fiscale) possa essere utile ai fini dell’approvazione dei bilanci, in considerazione della valenza triennale degli stessi, è indispensabile prevedere una ulteriore norma in sede di esame del “Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato” al fine di destinare le necessarie risorse finanziarie anche per il 2022 e per il 2023”.

L’Anci Sicilia ribadisce la necessità di un confronto permanente attraverso la costituzione di un tavolo tra Stato, Regione siciliana ed enti locali dell’Isola, per monitorare la situazione dei conti pubblici nei Comuni siciliani.