Barcellona, rinviata l’approvazione del bilancio: passa la linea dell’Amministrazione

Il Consiglio comunale, alla fine della fiera, segue la linea dell’Amministrazione Comunale e con i voti di una parte della maggioranza consiliare rinvia l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, con il connesso Dup.

Per l’opposizione consiliare si è trattato di una prova di forza da parte della Giunta, che ha deciso di non ritirare il provvedimento, preferendo il passaggio in consiglio (“costretto” a votare il rinvio per evitare il dissesto) e il conseguente maxiemendamento al documento contabile, che sarà definito dopo l’accreditamento delle somme assegnate dai finanziamenti Regionali e Nazionali, per un totale di circa 3 milioni ed 800 mila euro.

Alla ripresa dei lavori, coordinati dal vice presidente Carmelino Giunta, in aula erano presenti 10 consiglieri di maggioranza (Gianfranco Benenati, Fabiana Bartolotta, Carmelo Pino, Lidia Pirri, Tommaso Pino, Tindaro Grasso, Antonella Lepro, Sebastiano Miano e Giorgio Catalfamo, insieme allo stesso Giunta) e quattro d’opposizione (David Bongiovanni, Raffaella Campo, Antonio Mamì e Melangela Scolaro). Il consigliere Cesare Molino è arrivato in leggero ritardo e non ha partecipato al voto, con un totale di 10 assenti, probabilmente per impegni di lavoro, sette della maggioranza e tre dell’opposizione. La maggioranza presente in aula ha così votato il rinvio dei punti all’ordine del giorno (con il voto contrario dei quattro esponenti dell’opposizione), senza però fissato un termine, che resta legato ai tempi di effettiva disponibilità delle risorse per coprire il buco nel bilancio annuale e triennale.