Segnalazione: un tombino in via Venezia può diventare un pericolo per gli automobilisti

Un lettore di 24live ha segnalato alla redazione la situazione di pericolo rappresentata da un tombino in via Venezia 82, poco prima dell’incrocio con via Pitagora, spaccato in più punti, che rischio di rompersi sotto il peso delle auto in transito.

E’ evidente come serva la sostituzione del coperchio per evitare il cedimento al passaggio dei mezzi che potrebbe anche rimanere incastrato con una ruota. Ancor più pericoloso sarebbe l’ipotesi del coinvolgimento di mezzi a due ruote. Il nostro lettore auspica un pronto intervento da parte degli uffici comunali.