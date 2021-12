In consiglio comunale cade il numero legale sul rinvio dell’approvazione del bilancio

Il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stato aggiornato ad oggi per la votazione sul rinvio dell’approvazione del bilancio previsionale 2021-2023 e del Dup, così come richiesto dall’Amministrazione Comunale.

Dopo una riunione dei capigruppo, da cui è emersa la scelta della Giunta di non ritirare il provvedimento, con l’impegno a presentare un maxi emendamento per inserire i finanziamenti regionali e nazionali, da formalizzare nelle prossime ore, la linea della maggioranza è stata quella sostenere la proposta di rinvio, ma al momento del voto in aula erano presenti solo 10 consiglieri su 24 e la seduta è stata rinviata al giorno successivo.

L’opposizione consiliare, dal Pd a Città Aperta, insieme ad alcuni esponenti del gruppo misto, hanno manifestato il voto contrario alla proposta di rinvio ed hanno lasciato l’aula al momento del voto, chiedendo il ritiro del provvedimento da parte della Giunta. La richiesta non è stata accolta, ma la maggioranza non ha avuto i numeri per approvare la proposta di rinvio, che sarà votato oggi pomeriggio.

Il nodo resta quello della copertura dei debiti emersi dopo la sentenza del Tar sulla delibera della Imu-Tari del 2020 e sulla procedura per arrivare all’inserimento dei due finanziamenti attesi dalla Regione per un milione ed 800 mila euro e dallo Stato per oltre due milioni. Su intervento dell’on. Tommaso Calderone è stata inoltre scongiurata la richiesta di rimborso di 300 mila euro assegnati al Comune che rischiavano di dover essere restituiti alla Regione per un ritardo nella rendicontazione delle spese sostenute. L’opposizione e parte della maggioranza aveva chiesto il ritiro del bilancio per una completa rimodulazione su base triennale, ma la proposta non è stata accolta dall’Amministrazione.