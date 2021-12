Giosefatte Causerano, un viaggio nel passato per riscoprire un talento artistico barcellonese

La presentazione del libro di Giuseppe Giunta dal titolo “Giosafatte Causerano il geniale scultore riscoperto” edito dalle Edizioni Smasher, che si è svolta nella Sala-biblioteca “Salvatore Crinò” della Società Operaia di Mutuo Soccorso, è stato l’occasione per riscoprire o meglio scoprire un’artista barcellonese per certi versi dimenticato.

Il progetto editoriale, nato dalla curiosità dell’autore Giuseppe Giunta, ha dato l’opportunità di accendere l’attenzione non solo degli appassionati di storia barcellonese su una figura che ha lasciato un segno nella cultura della città del Longano, con il monumento funebre sulla tomba del barone Romeo, sepolto a Barcellona Pozzo di Gotto, a cui è intitolato l’ospedale di Patti.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona P.G., dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, dalla Pro Loco “A. Manganaro” e dall’Associazione Culturale FilicusArte, è stato introdotto dall’intervento del direttore responsabile delle Edizioni Smasher Giulia Carmen Fasolo, che dato la parola per i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale, affidati all’assessore alla Cultura Viviana Dottore, ed a quelli del Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Filippo Castellano.

Dopo un breve messaggio della bibliotecaria Maria Rosa Naselli, assente per motivi familiari, sono intervenute Caterina Barresi. presidente dell’Associazione Culturale FilicusArte, e la relatrice Flaviana Gullì, presidente della Pro Loco “A. Manganaro”, a cui è stata affidata la prefazione del libro, che, impossibilitata a presenziare alla serata, ha raccontato la genesi del libro con un collegamento in video conferenza.

L’autore ha quindi chiesto la testimonianza dello scultore Totuccio De Pasquale, che ha parlato scuola di disegno della Società Operaia di Mutuo Soccorso, dove aveva insegnato in passato lo stesso Giosefatte Causarano. Per la famiglia dello scultore è intervenuto un discendente Giuseppe Bonomo, che ha sorpreso tutti con un’inattesa video chiamata dall’Uruguay con il pronipote dello scultore Causerano Sebastian Huelmos Gallotti. Proprio da un fortuito incontro presso la sede della Pro Loco Manganaro tra il pronipote e lo stesso Giunta vennero gettate le basi per la scrittura di questo testo, che ha il merito, sottolineato da tutti i relatori, di aver narrato le vicende dell’artista non con una fredda sequenza di informazioni, ma come un racconto che può essere letto da tutti.

Le relazioni della giornalista corrispondente della Gazzetta del Sud Francesca Romeo e del prof. Gino Trapani docente e presidente onorario della Pro Loco “A. Manganaro” hanno completato la presentazione, conclusa dal saluto dell’autore Giuseppe Giunta, che ha illustrato i motivi che lo hanno portato a scrivere il libro. E’ stata ottima la presenza di pubblico, con il rigoroso rispetto di tutte le norme anticovid.

La serata ha avuto il suo epilogo con una visita guidata dal vicepresidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Eduardo Bisignani nel cortile del sodalizio, dove è stata collocata in una apposita struttura metallica la ceramica raffigurante Nuestra Señora de Lujan, donata dall’argentina Laura Boleso nel 2015 durante lo scambio culturale con la Asociación Socorros Mutuos Italia de Chivilcoy.