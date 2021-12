Montagnareale: lesioni e violazioni di domicilio per un padre e un figlio. Convalidato un solo arresto

Carmelo Arnone difeso dall’avv. Fabio Spagnolo e Antonio Arnone difeso dall’avv. Filippo Barbera, entrambi pregiudicati, erano stati arrestati nella notte tra sabato e domenica.

Al termine di serratissime indagini dei Carabinieri di Patti erano risultati colpevoli di essersi introdotti alle ore 20 circa del 27 novembre, con il viso coperto da passamontagna ma facilmente riconoscibili, nell’abitazione di vecchi amici di famiglia senza il consenso degli aventi diritto, e si intrattenevano contro la volontà degli stessi nell’abitazione, esercitando nei confronti degli stessi violenza fisica anche mediante l’utilizzo di armi.

Ieri, si è celebrato il rito direttissimo e si sono presentati davanti al Tribunale di Patti, Giudice dr Ceccon. Per Arnone Carmelo, l’arresto è stato convalidato mentre per il figlio Antonio è stata accolta l’eccezione dell’avv. Barbera e l’arresto non è stato convalidato in mancanza dello stato di quasi flagranza del reato. Per quest’ultimo, quindi, gli atti sono tornati al Pm che procederà nelle forme ordinarie.