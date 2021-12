Gestione rifiuti, la Torre chiede quali siano le direttive per la redazione del nuovo bando di gara

La consigliera comunale Ilenia Torre continua la sua battaglia per conoscere quali saranno le linee guida del nuovo bando per la gestione dei rifiuti sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’esponente del gruppo misto ha infatti depositato un’interrogazione consiliare per chiedere quali direttive siano state fornite per riorganizzare il settore dell’igiene ambientale. “Sarebbe importante conoscere dall’Amministrazione quali siano le strategie per la raccolta differenziata relativa ad attività commerciali, bar, ristoranti, uffici pubblici, scuole e grossi condomini. Ho chiesto quali siano gli intendimenti per riorganizzare tutto ciò che non ha funzionato bene e quali siano le motivazioni per cui per l’approfondimento di un tema così complesso, delicato e problematico non siano state coinvolte né le forze sindacali, né le associazioni ambientaliste, né tantomeno il Civico consesso, che per espressa previsione del Testo Unico Enti locali e dello Statuto comunale ha competenza anche in relazione ai pubblici servizi”.

Il contratto con l’attuale gestore del servizio è scaduto il 30 ottobre ed è stato prorogato l’affidamento fino alla nuova assegnazione del servizio. “È necessario che si faccia ricorso ai più rigorosi e inflessibili criteri selettivi, solo così potrà concretizzarsi una reale prospettiva di miglioramento. Bisogna scongiurare il pericolo di un fallimento e per questo non si può prescindere dall’individuazione di parametri di selezione che puntino ad individuare realtà solide e ben strutturate, sia dal punto di vista economico, che aziendale. Solo così si potrà garantire un buon servizio di raccolta dei rifiuti e si potrà tutelare e garantire il diritto al lavoro di quegli operatori che non possono e non devono correre il rischio di non percepire lo stipendio a fine mese”.