Covid-19 crescono i contagi nel comprensorio tirrenico: preoccupa la diffusione nelle scuole

Si registra un’impennata dei positivi al Covid 19 nella città del Longano ed in genere nell’intero comprensorio tirrenico.

Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati della piattaforma Asp, diffuso dal sindaco Pinuccio Calabrò, sono 118 i positivi barcellonesi, con 8 ricoveri nel reparto Covid del Cutroni Zodda, ma provenienti da tutta la provincia.

Crescono i numeri anche a Milazzo, dove ieri sera ai registravano 90 positivi, secondo quanto comunicato al sindaco Pippo Midili dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19.

Analogo incremento si segnala anche a Terme Vigliatore con 50 attuali positivi, mentre l’ultimo aggiornamento di qualche giorno fa a Furnari riporta 15 contagi.

La situazione è particolarmente preoccupante per la diffusione dei contagi nelle scuole, come confermano i continui drive-in davanti alla tenda del pronto soccorso di Barcellona, con una serie di positivi nelle classi che sta riportando in Dad molte classi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Molti genitori segnalano come le disposizioni previste dai protocolli ministeriali sono state applicate in modo diverso in base alla scuola coinvolta, con alcune classi con un solo positivo che sono rientrate in presenza dopo l’esecuzione del primo tampone negativo, ed altre nelle stesse condizioni, che hanno proseguito la Dad fino all’esito del secondo tampone molecolare. La nuova normativa sulle quarantene, rivista proprio oggi dal mininistro Speranza, nelle ultime settimane ha generato non poca confusione nelle scuole, con ritardi e incertezze nell’esecuzione dei tamponi di docenti ed alunni. Spesso il sistema delle comunicazioni dell’Asp 5 si è inceppato (come sottolineato da molti dei nostri lettori), creando numerosi disagi agli utenti e alle rispettive famiglie.

Comprensibile anche la preoccupazione degli ultimi giorni da parte dei genitori, soprattutto nei casi in cui la normativa è stata rispettata alla lettera, perché spesso l’incubazione del contagio in alcuni soggetti è arrivata tra il primo e il secondo tampone, facendo diventare ragazzi e personale scolastico incosapevoli vettori del virus.

Adesso il ministro fa dietrofront, prevedendo la quarantena con un solo positivo in classe. Ciò conferma come fossero realistiche le preoccupazioni manifestate sin da subito dal presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi, Antonello Giannelli, che aveva definito il decreto del 6 novembre scorso molto pericoloso. Ritorna, quindi, lo spettro della Dad, a riprova di come il vaccino dei docenti non fosse l’unico elisir di lunga vita della didattica in presenza, senza altre misure adeguate, come efficaci sistemi di purificazione costante dell’aria, riduzione del numero degli alunni per classe e sistema serio di tracciamento dei positivi.