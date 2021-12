Barcellona: cambia look il sottopasso di via Umberto I, all’altezza del Seme d’Arancia

“Ne vedrete di tutti i colori” è l’ultima iniziativa di “CivicaMente APS – Associazione di Idee” di Barcellona P.G., che darà un tocco artistico sulle pareti e sul soffitto del sottopassaggio stradale di Via Umberto I, nel tratto posto tra Via Ugo Sant’Onofrio e Vicolo Stazione, nei pressi del Seme d’Arancia. L’attività, realizzata con il contributo del deputato Alessio Villarosa, ha preso il via ieri lunedì 29 novembre e si concluderà venerdì 3 dicembre, con il coinvolgimento dell’estro e del talento degli artisti Nessunettuno e Andrea Sposari in arte SposArt nella realizzazione di un intervento urbano di Street Art.

“Vogliamo migliorare la nostra città – affermano gli organizzatori – la nostra Barcellona Pozzo di Gotto, riqualificando delle zone anonime, degradate e poco conosciute, per valorizzarle mediante la realizzazione di un percorso d’arte che abbiamo chiamato “Wall Together Festival 2022”. Dopo la rifunzionalizzazione urbana con interventi che hanno interessato Piazza Libertà con la realizzazione dell’opera “GammaZita dei Goti” ed il parco Urbano Maggiore La Rosa e i Giardini Oasi con l’installazione di 5 frigo-librerie decorate dall’artista barcellonese Dora Mirabile, adesso l’attenzione si è spostata sul sottovia di Via Umberto I. Stiamo creando in centro città un percorso artistico-culturale che possa non solo interessare e coinvolgere chi vive in città, ma anche attrarre turisti e curiosi da altre città, che possano venire a godersi quello che diventerà un vero e proprio museo all’aperto”.

“Il sottovia di Via Umberto I – continuano i portavoce dell’associazione – è una zona centralissima, ma completamente anonima e sconosciuta ai più, interessata soltanto da parcheggi selvaggi, da affissioni abusive, da improbabili dediche amorose e da un degrado crescente. Il nostro intervento consiste nel realizzare un intervento artistico unico nel suo genere, in quanto gli artisti andranno a creare un dipinto che si svilupperà sull’intera superficie delle due pareti interne ma anche del soffitto del sottovia, realizzando un’opera che permetterà a chi passerà sulla via Umberto I di immergersi inaspettatamente in una dimensione completamente estranea al suo contesto.”

I lavori sono iniziati ieri con gli artisti impegnati nei primi interventi sulle pareti e sul tetto del manufatto. La viabilità, dopo la chiusura di ieri, sarà regolare oggi e domani, mentre è prevista la chiusura al transito dalla 10 alle 18 nelle giornate di giovedì e venerdì, quando l’operazione di restyling dovrà essere completata. Ecco le prime immagini: