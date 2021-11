Terme V.: ha diffamato un medico deceduto, condannato 66enne

Il Tribunale di Barcellona, dr Mannuccia), accogliendo la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero e dall’Avv. Filippo Barbera, difensore delle parti civili, ha condannato per diffamazione un uomo originario di Terme Vigliatore e da tempo residente a Messina, O.A., 66 anni.

La vicenda risale al 2013 quando, come è stato accertato nel processo, l’O.A., assistito dall’Avv. Ettore Cappuccio, durante un intervento nell’ambito di un convegno svoltosi a Messina sul tema degli usi civici di Terme Vigliatore, avrebbe diffamato un notissimo medico radiologo della città del Longano, già deceduto alcuni anni prima, pronunciando alcune espressioni giudicate ora penalmente illecite dal tribunale.

L’intervento dell’odierno condannato, riconosciuto colpevole per aver detto che “sto signore era uno molto potente […] anche come conoscenze e cose varie. Noi c’è stato un periodo che abbiamo avuto paura […] siamo stati anche minacciati […] c’è stata una cosa un po’, diciamo un po’ più mafiosetta”, era stato videoripreso e poi rilanciato on line tramite YouTube, ed era così giunto a conoscenza dei parenti del medico, cioè la vedova ed i due figli. I quali, sentendo ingiustamente lesa l’onorabilità del loro congiunto, non avevano esitato a denunciare i fatti alla locale Procura della Repubblica chiedendo che il responsabile fosse punito.

Secondo la denuncia presentata dai familiari, infatti, anche se il nome del medico non veniva mai fatto nel corso del suo intervento, i numerosi riferimenti fatti alla sua persona e ad una notissima vicenda accaduta molti anni prima a Terme Vigliatore, terminata con la realizzazione di un parco cittadino, consentivano comunque di identificare nel radiologo il destinatario delle espressioni offensive.

Dopo una iniziale richiesta di archiviazione, che però, come richiesto dall’avvocato Barbera, che ha seguito per l’intera vicenda i familiari del medico diffamato, era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, si è celebrato il lungo processo, al termine del quale l’uomo di Terme Vigliatore è stato giudicato colpevole e condannato, oltre che penalmente, anche al risarcimento dei danni in favore dei familiari del medico.