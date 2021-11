Fumettomania, si chiude il 30 novembre la mostra per i 30 anni di attività dell’associazione

Si avvia alla conclusione la mostra espositiva dell’associazione culturale Fumettomania Factory che si chiuderà martedì 30 novembre, nei locali dell’ex vecchia stazione, dietro al monumento al Seme d’Arancia, espone i ricordi di trent’anni di attività e l’anteprima mondiale della collettiva Anthropocene (dedicata al tema dei cambiamenti climatici).

Tra i momenti più significativi di quasi un mese di mostra, rimarrà tra i bei ricordi del trentennale l’incontro con i creatori di fumetti Lelio Bonaccorso, Maurizio Gemelli, Damiano Gallinaro, Michela De Domenico e Val Romeo che si è svolto nell’auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa”. Lelio Bonaccorso è un fumettista e illustratore, apprezzatissimo autore di graphic novel di grande spessore e qualità come “Peppino Impastato, un giullare contro la mafia” (con testi di Marco Rizzo e pubblicato da Becco Giallo”, “Salvezza” (testi sempre di Marco Rizzo, pubblicato da Feltrinelli) e “Caravaggio e la ragazza” (testi della famosa scrittrice Nadia Terranova, pubblicato sempre da Feltrinelli). Questi sono alcuni dei titoli di successo di Bonaccorso, è sufficiente cercare in libreria o sul web per conoscere il resto. Maurizio Gemelli, pittore e illustratore, che tra i suoi ultimi lavori ha presentato la fiaba “Aurora” di Noemi Florio da lui illustrata e pubblicata da Giambra Editori. Damiano Gallinaro è uno scrittore e antropologo, autore di “Grand Hotel Desyatka” (edito da Vertigo), “L’isola di Brumalia” (edito da Il mio libro) e “L’uomo di Selo e altre solitudini balcaniche” (edito da Passerino). Michela De Domenico, architetto e fumettista, che ha pubblicato per Kappa Edizioni (“Buio”, “La voce”, “Lighea”, “Messina città di confine”) e ha realizzato fumetti e storyboard per il cinema. Val Romeo, nome completo Valentina Romeo, è fumettista e illustratrice e ha un ricco curriculum con collaborazioni tra l’altro con Sergio Bonelli Editore (ha disegnato Nathan Never, Dylan Dog, Morgan Lost e Zagor) e con Star Comics (la miniserie Rourke e la prima serie di Jonathan Steele) e tra le cose più recenti ha realizzato la bellissima copertina del libro “C’era una volta in Sicilia. Fatti e misfatti tra le pieghe della storia”, scritto da Enzo Di Maria e pubblicato da Algra Editore. Bonaccorso, Gemelli, Gallinaro, De Domenico e Romeo hanno collaborato in vario modo al progetto Anthropocene e per questo, su invito di Mario Benenati, l’instancabile e attivissimo presidente dell’associazione culturale Fumettomania Factory, hanno presentato i loro lavori davanti a un pubblico di appassionati e curiosi nell’auditorium La Rosa.

In quell’occasione, ha rappresentato l’Amministrazione comunale l’Assessore alla Cultura Viviana Dottore che ha portato i saluti del sindaco e della Giunta e ha fatto i complimenti a Mario Benenati per la bella iniziativa posta in essere. Val Romeo ha spiegato le ragioni della sua partecipazione al progetto e ha raccontato come abbia sviluppato il suo contributo, un brevissimo e bellissimo fumetto. Michela De Domenico ha ringraziato Mario Benenati per i trent’anni di attività e per averla spesso coinvolta nelle sue iniziative. Maurizio Gemelli ha spiegato l’illustrazione realizzata per il progetto Anthropocene, ispirata al rischio di desertificazione che secondo gli studiosi minaccia la nostra stessa Sicilia. Gallinaro ha parlato della Zona di esclusione presso Chernobyl da lui raccontata nel suo “Grand Hotel Desyatka”. Anche Lelio Bonaccorso si è soffermato sul valore dell’operato di Mario Benenati come animatore culturale nella città di Barcellona Pozzo di Gotto e non solo, dicendosi fiero di essere coinvolto spesso nelle iniziative di Fumettomania Factory. L’incontro con i cinque artisti è stato molto interessante, facendo venire a tutti voglia di leggere o rileggere quanto da loro realizzato.