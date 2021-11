Carcere di Barcellona, ritrovati due cellulari dagli agenti della Polizia Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto continua a far parlare positivamente del proprio operato, con l’ennesimo sequestro di due smartphone ed alcune pillole all’interno dell’istituto del carcere di via Madia.

“Non è il primo episodio – afferma il Vice Segretario Regionale PolGiust Salvatore Chillemi – e probabilmente non sarà neanche l’ultimo, ma un dato è certo: la polizia penitenziaria come sempre fa valere la qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Nei giorni scorsi è stato inoltre individuato l’autore degli atti vandalici a danno delle autovetture parcheggiare lungo il perimetro della casa circondariale di Barcellona P.G. È evidente che la Procura di Barcellona troverà sempre nel Corpo di Polizia Penitenziaria una valida alleata per contrastare le condotte criminali”.