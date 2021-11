Barcellona, sarà presentato oggi il libro su Giosafatte Causerano, autore di una delle tombe monumentali del cimitero

E’ in programma oggi pomeriggio alle 17 nella sala biblioteca “Salvatore Crinò” della Società Operaia di Mutuo Soccorso la presentazione del libro “Giosafatte Causerano, il genio scultore riscoperto”, scritto dal geom. Giuseppe Giunta e edito alla Edizioni Smasher.

All’incontro introdotto dai saluti dell’assessore alla cultura Viviana Dottore, dal presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Filippo Castellano e dalla presidente della Filicusarte Caterina Barresi, prevede gli interventi non solo dell’autore Giuseppe Giunta, ma anche della presidente della Pro Loco Manganaro Flaviana Gullì, del presidente onorario della stesso associazione Gino Trapani e dell’editore Giulia Carmen Fasolo.

Il libro, come si legge nella presentazione della sua recensione, si configura “come il prezioso frutto di un’approfondita ricerca non solo culturale e artistica, ma anche genealogica, condotta da Giuseppe Giunta. Ogni dettaglio della vita e dell’attività di Giosafatte Causerano è arricchito da approfondimenti che ne chiariscono meglio la genesi, diventando un vero e proprio scrigno inesauribile di informazioni, in cui è possibile leggere microstorie, come quelle dei già citati Ignazio Romeo e della moglie, di “Peppa a cannunera”, del primo custode del cimitero di Barcellona, Carmelo Campo, e della Società operaia di Mutuo Soccorso della città del Longano”.